شاهد.. ماذا قال كبار المسؤولين الإيرانيين عن الشهيد السنوار؟

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بعد رحيل شهيد القدس والعقل المدبر لعملية طوفان الاقصى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار توالت في إيران ردود الأفعال المشيدة بالقائد الشهيد.

قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أكد أن الشهيد السنوار وجه ضربة قاصمة للكيان الصهيوني في السابع من اكتوبر يستحيل تعويضها. وشدد على أن شخصا مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب لا تليق به خاتمة سوى الشهادة. مشيرا إلى أنه كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد وصمد بعزيمة فولاذية في وجه العدو المعتدي والظالم، ووجه له صفعة بحكمة وشجاعة. كما أكد أن حركة حماس حية وستبقى حية.

القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، قال إن اسم الشهيد يحيى السنوار سيشعل نيران غضب المقاومة وسيحول محتلي الأرض المقدسة إلى رماد، مضيفاص أن الشهيد السنوار قد برهن على أنه قائد ناجح بكافة المستويات الإستراتيجية والعملياتية، ولاسيما في مجال التخطيط لعمليتي 'سيف القدس' و'طوفان الأقصى'، اللتين كسرتا الشوكة الأمنية والاستخباراتية للكيان الإسرائيلي، وأدخلتا المجتمع الصهيوني في حالة من الفوضى الإستراتيجية. ولفت سلامي إلى أن استشهاد السنوار فضح الأكاذيب والادعاءات الصهيونية الوهمية حوله.

من جهته اكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي أن دماء الشهيد السنوار ستزيد نيران غضب المدافعين والمقاتلين في جبهة المقاومة توهجا وتبشر بمواصلة الجهاد المقدس وتوسيعه، مشددا على أن راية الكفاح ضد الظلم ستظل مرفوعة وأن تحرير فلسطين سيتحقق قريبا.

وتعليقا على استشهاد السنوار قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن على العدو أن يعلم أن استشهاد القادة الابطال لن يخل في مقاومة الأمة الاسلامية قبال الظلم والجور والاحتلال.

أما وزير الخارجية عباس عراقجي فأكد أن الشهيد السنوار لم يخف الموت، وانما كان يبحث على الشهادة في غزة، وناضل في ساحة المعركة حتى النفس الاخير. مضيفا أن مصير السنوار سيصبح مصدر إلهام لكل المقاومين في المنطقة. فيما اعتبرت وزارة الخارجية الايرانية أن تصفية المجاهدين جسديا لن يؤدي الى اي خلل في نهج ومسيرة المقاومة.