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حماس: عملية الدهس البطولية ضد سيارة لشرطة الاحتلال شمال رام الله رسالة جديدة بان ضربات المقاومة مستمرة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

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