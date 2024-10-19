السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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اعلام الاحتلال: 6 طواقم اطفاء تحاول السيطرة على عدد من الحرائق على سفوح صفد باتجاه عميعاد وفي منطقة روش بينا اثر سقوط صواريخ على المنطقة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

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