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بدء مناورات آيونز البحرية المشتركة 2024 بين طهران وموسكو ومسقط

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

بدأت في ايران مناورات آيونز البحرية المشتركة 2024 بمشاركة قطع بحرية من روسيا وعمان الى جانب القطع الايرانية وبمراقبة عدد من الدول المشرفة بوصول القطع البحرية المشاركة الى بندرعباس وإقامة الاجتماع التحضيري للمناورات.

العالم - مراسلون

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