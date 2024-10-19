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كتائب القسام: استهدفنا دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "الياسين 105" في منطقة الفالوجا غرب معسكر جباليا

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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