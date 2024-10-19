قائد البحرية الايرانية: الخطوط الملاحية آمنة تماماً

العالم - ايران

وصرح الأدميرال ايراني، للصحفيين على هامش التدريبات البحرية المشتركة IMEX 2024: "ببركة الثورة الإسلامية والدماء الطاهرة لشهدائنا الأعزاء، فان الجمهورية الإسلامية الايرانية بصفتها تتولى أمن المحيط الهندي، تقوم بإجراء مناورات بحرية مشتركة "آيونز" في شمال المحيط الهندي.

وأشار إلى وجود ممثلين عن مختلف الدول في هذه المناورات، وقال: إن عددا من الدول الأعضاء في "آيونز" حاضرون شخصيا عن طريق إرسال وحدات عائمة ومراقبة، وآخرون حاضرون إلكترونيا في هذا الحدث الهام المتعلق بأمن التجارة البحرية والاقتصاد العالمي.

وتابع قائد بحرية الجيش الايراني: سننقل بالتأكيد تجارب مهمة للاعضاء في هذه المناورات التي تعد جزءا من الخطط المبتكرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف الأميرال الإيراني: إن القوات البحرية للجيش والحرس الثوري رسخت أمن شمال المحيط الهندي لأسطول البلاد البحري والتجاري، كما أن الشريان الاقتصادي للبلاد ينشط باقتدار، كما سنقدم المساعدة لجميع السفن التي تبحر في هذه المنطقة إذا طلبت ذلك.

واردف قائلا: تواجدنا في البحار خلق أمني بطبيعته، وبفضل الله تعالى أصبحت الخطوط الملاحية آمنة تماماً.واختتم الادميرال ايراني: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن لجنتي الأمن البحري والإجراءات الإنسانية لإيونز، ونحن نقوم بذلك بشكل صحيح.