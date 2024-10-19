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اصابة جديدة برصاص قوات الاحتلال قبيل انسحابها من بلدة بيت فوريك شرق نابلس

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٢ بتوقيت غرينتش

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