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46 شهيدا جراء غارات طيران الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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