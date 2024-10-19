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5 شهداء وعدد من الجرحى معظمهم اطفال بقصف تجمع سكني في جباليا البلد

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

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