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القناة 12 العبرية: المعلومات ما زالت محدودة جدا حول هجوم الطائرة المسيّرة على مسكن نتنياهو

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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