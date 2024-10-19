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حماس: عدوان الإحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا تأكيد لمخطط العدو لتهجير شعبنا عبر ارتكاب المجازر

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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