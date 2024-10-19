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نشوب حريق في مدرسة ابو حسين التابعة للانروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة جراء قصف الاحتلال المكثف ومناشدات لاخماد الحريق وانقاذ النازحين

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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