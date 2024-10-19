اول تصريح لحماس حول اختيار خليفة السنوار وشروط الهدنة

العالم - فلسطين

وكانت حركة حماس قد نعت قائدها ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الذي استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور قتال متقدم في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ويعتبر كيان الاحتلال السنوار، مهندس عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، ضد مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي حديثه للتلفزيون العربي، أوضح مرداوي أن اللوائح التنظيمية الصارمة داخل حركة حماس، وضرورة المحطة الخطرة التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته ستدفع باتجاه تقصير المدة لاختيار قائد جديد للحركة، حتى تمضي في مسارها باتجاه تحقيق أهدافها.

وفيما أشار إلى أن حماس هي حركة عظيمة وقياداتها كثر، قال مرداوي إن آليات ولوائح حماس هي من ستحدد من هو القائد القادم، وسيأخذ البيعة فورًا من المستوى السياسي والتنظيمي والدعوي، وكذلك من كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).

وتابع أن الجميع "سيسير وفق القرارات التي سيتخذها القائد الجديد مع إخوانه في المكتب السياسي"، مشددًا على أن الاحتلال سيواجه كما واجه القادة السياسيون لحماس موقفًا جماعيًا يعبر عن رئيس المكتب السياسي الجديد للحركة.

وأردف مرداوي أن حماس تقوم بالإجراءات اللائحية وفقًا لمقتضيات الحركة ومصالح الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هناك عوامل متعددة تعزز السير في هذا الطريق وتحقيق هذا الإجراء سريعًا هي المحطة الفارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني.

"شروط صفقة التبادل لن تتغير"

وشدد على أن حماس ستسير على نهج يحيى السنوار الذي لم يتخذ قرارًا على مدار العام السابق فيما يتعلق بالمفاوضات بعيدًا عن المكتب السياسي، خلافًا لما يروج الاحتلال الذي يريد التملص وإعفاء نفسه من العقبات التي أوجدها والتراجعات التي قام بها في كل المحطات، من خلال إلقاء اللوم على السنوار.

كما شدد على أن حماس ستسير أيضًا على نهج الطوفان للتخلص من الاحتلال، وفي كل محطة يكون العدو جاهزًا للتسليم بأهداف هذه المعركة فلن نتردد وسنعقد الصفقة.

وأوضح مرداوي أن الشروط التي حددتها حماس سابقًا لإبرام صفقة تبادل لن تتغير ولن تتبدل بعد استشهاد السنوار.

وأكد أن الحركة ستقوم باختيار قائد جديد ثم تبحث أي مقترحات بشأن صفقة التبادل في حال تم تقديمها.

وفي وقت سابق الجمعة، نعى عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، السنوار قائلًا: إنه "استشهد مشتبكًا ومواجهًا للجيش الإسرائيلي حتى آخر لحظة من حياته".

ومساء الخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قتل السنوار، قائلًا: إن "الحرب لم تنته بعد"، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مقتل السنوار في قطاع غزة "كان بمحض الصدفة".

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، اختارت حماس السنوار المكنى بـ"أبو إبراهيم" رئيسًا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل بالعاصمة الإيرانية طهران، في 31 يوليو/ تموز.