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مراسل العالم: سماع دوي انفجارات في محيط قاعدة الإحتلال الاميركي بحقل غاز كونيكو في الريف الشمالي لدير الزور السورية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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