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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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