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سرايا القدس: تفجير آليتين إسرائيليتين بعبوتين من نوع "ثاقب" في محيط مسجد مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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