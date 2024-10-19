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الإعلام العبري: إنطلاق صفارات الإنذار في شلومي وبلدات عدة بالجليل عقب رصد تسلل مسيّرات من لبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

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