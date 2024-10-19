حماس: الاحتلال يمارس تضليلاً إعلامياً بشأن المساعدات لشمال غزة

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان صحفي، “الحقيقة أنَ مساعدات قليلة ومحدودة جداً تدخل إلى منطقة مدينة غزَة فقط، وهي كذلك منطقة منكوبة وبحاجة إلى مساعدات”.

وشددت مجدداً أنَه لا مساعدات دخلت إلى محافظة شمال غزَة، منذ أكثر من أسبوعين، وخاصة جباليا البلد والمخيم وما حولهما من تجمعات سكانية.

ودعت حماس الصحفيين في الوسائل الإعلامية العربية والدولية إلى ضرورة كشف هذا التضليل الإعلامي الإسرائيلي، ودعايته الكاذبة حول دخول المساعدات إلى قطاع غزَة.

ومنذ 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، لم تدخل أي شاحنات تحمل طعاما أو ماء أو أدوية إلى شمال قطاع غزة، وفقا للأمم المتحدة وموقع الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على معابر المساعدات الإنسانية.

ويرزح شمال قطاع غزة ومخيم جباليا على وجه الخصوص، لليوم الخامس عشر توالياً، تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمنظومة الصحية. وراح ضحية الهجوم الإسرائيلي أكثر من 500 شهيد، وفق معطيات نشرها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ويعاني شمال القطاع أوضاعًا صعبة، في ظل نقص المياه الصالحة للشرب والأدوية والمواد الغذائية، ومنع إدخال المساعدات، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات التجريف والنسف في المنطقة، مما فاقم الأزمة الإنسانية.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف والتدمير والاستهداف في شتى أنحاء قطاع غزة، في اليوم الـ 379 للحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحية.