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وزير الخارجية الإيراني عراقجي لدى لقائه الرئيس التركي اردوغان: نؤكد ضرورة اتخاذ خطوة دولية عاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية في غزة ولبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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