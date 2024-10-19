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عراقجي لدى لقائه الرئيس ردوغان:من الضروري تعزيز التنسيق بين إيران وتركيا وباقي دول المنطقة لاتخاذ قرارات فورية تضع حدا لآلة الحرب الإسرائيلية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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