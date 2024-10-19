صورة/ لماذا جلس عراقجي بالمقعد الأخير في لقاء مع نظرائه في اسطنبول؟

العالم _ ايران

وفي هذا اللقاء تم وضع كرسي عراقجي، على أبعد مسافة من أردوغان، مما اثار تساؤلات.

وفي هذا الصدد، كما تظهر في الصورة فإن ترتيب جلوس وزراء الخارجية وضمن البروتكولات المتبعة يعتمد على خبرتهم وأقدميتهم في الوزارة.

وبما ان وزير الخارجية الإيراني قد تسلم مهامه في الفترة الاخيرة والحضور اقدم منه في وزارتهم، فتم وضع الكرسي الذي جلس عليه عراقجي، على أبعد مسافة من أردوغان.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزراء الخارجية المشاركين في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 3+3 يوم امس الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

وكان عراقجي قد وصل صباح الجمعة إلى مدينة إسطنبول للمشاركة في الجولة الثالثة من اجتماعات جنوب القوقاز.

وخلال الفترة الاخيرة ، قام رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني بعدة جولات الى دول المنطقة شملت لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية وقطر والعراق وعمان والأردن ومصر، في اطار المشاورات الإقليمية والتحركات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بآخر التطورات في غزة ولبنان والجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني.

وتعد إسطنبول الوجهة التاسعة لجولة وزير الخارجية الإقليمية.