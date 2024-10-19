إيران الرابعة دولياً في مجال تطوير معايير النانو الدولية

العالم - ايران

ووفقا لوكالة "آنا" للعلوم والتكنولوجيا، أُقيم مؤخرا اجتماع حول مشاريع معايير النانو الدولية الجديدة وذلك في المقر الرئيسي لمقرّ النانو، حيث إنعقد الاجتماع بمشاركة خبراء من الهيئة الوطنية للمواصفات ومقر النانو ومسؤولي مشاريع مواصفات النانو الدولية بالإضافة إلى خبراء في المجال المذكور دولياً، وتمحور الإجتماع حول مراجعة المقترحات الجديدة التي سيتم طرحها، والتي قدمتها إيران إلى ISO وإجراء التعديلات اللازمة في هذه المشاريع الواعدة.

وطُرحت خلال الاجتماع السالف الذكر ثلاثة اقتراحات لتعزيز معايير دولية جديدة في مجال النانو من قبل مدراء المشاريع المستهدفة، وأبدى المشاركون في الاجتماع الذين لديهم خبرة سابقة في تطوير المواصفات الدولية وجهات نظرهم في هذا الإطار، حيث تساعد هذه التعليقات في إثراء المقترحات وجعل مقدمي الخدمة أكثر استعدادًا لتقديم مشروعات ISO والدفاع عنها على المستوى الوطني والدولي.

وفقاً لذلك، ستُقدم الجمهورية الاسلامية الايرانية مشاريعها وتدافع عنها في إطار ثلاث فرق عمل من ضمن خمسة تابعة لهذه اللجنة، وستُطرح في هذه الدورة ثلاثة مقترحات للمعايير الدولية الجديدة من قبل ايران، وسيتم الدفاع عن ثلاثة مشاريع قيد التطوير تم تقديمها في الدورات السابقة في الإجتماع الدولي القادم.

جدير بالذكر أن تعزيز وتنمية المعايير الدولية عادة ما يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، حيث أن أساس تطوير المعايير الدولية في منظمة ISO هو الإجماع العالمي من قبل الدول الأعضاء في هذه المنظمة. و تقدّم الدول الأعضاء في اللجان الفنية آراء الخبراء المختلفة لاستكمال وتطوير المعيار في مراحل مختلفة من تطوير المعيار المستهدف، حيث تتواجد 40 دولة كأعضاء رئيسيين و16 دولة كأعضاء مراقبين في اللجنة الفنية لمعايير تقنيات النانو لمنظمة ISO الدولية.