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مصادر فلسطينية: مدفعية الإحتلال تقصف سيارة إسعاف أثناء نقلها مصابين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

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