السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٢:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الإحتلال يشن حزاما ناريا على الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :