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غارة إسرائيلية على بلدة بيوت السياد في قضاء صور جنوبي لبنان

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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