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يديعوت أحرونوت: مع إطلاق الطائرة بدون طيار باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا اصبحنا نفهم بشكل أفضل المقصود بالمرحلة الجديدة لدى حزب الله

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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