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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال في مستوطنة زرعيت بصلية صاروخية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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