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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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