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غارات إسرائيلية تستهدف منطقة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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