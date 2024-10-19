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وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة معلول في البقاع الغربي الى 4 شهداء و13 جريحا

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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