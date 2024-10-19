مراسل العالم: حزب الله يبدأ تحولا استراتيجيا في استهداف العدو

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وأوضح مراسلنا أن توصيف المسار الميداني والمشهد الميداني على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة يتضمن نقاط ثلاثة مهمة مرتبطة، المسار الاول وهو بدء المقاومة بالمسار التحولي او التحول الاستراتيجي من خلال المديات والاهداف التي بدأت تستهدفها المقاومة وخاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المسيرة التي استهدفت منطقة قيساريا مقر اقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في جنوب مدينة حيفا أو اذا تحدثنا ايضا عن شمال حيفا نتحدث ايضا عن ناشر القاعدة العسكرية التي تقع شمال هذه المدينة المحتلة بالاضافة الى صفد وطبريا وغيرها من الاماكن التي كانت هدفا للصواريخ.

وأضاف مراسلنا أن "المسار الثاني او النقطه الثانية تتضمن ارتفاع وازدياد نوعية الصواريخ التي تطلقها المقاومة حيث بلغت اعداد الصواريخ التي استهدفت المواقع الاسرائيلية اليوم اكثر من 180 صاروخا على اختلاف الاعيرة وعلى اختلاف ايضا المواقع الامامية والخلفية، اما النقطة الثالثة وهي ايضا ازدياد وتصاعد اعداد الجرحى والقتلى والخسائر في صفوف الاحتلال الاسرائيلي.

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