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سامي أبوزهري: على المجتمع الدولي التحرك الفاعل والجاد لفرض عقوبات على حكومة "إسرائيل" الفاشية

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

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