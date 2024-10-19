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سامي أبوزهري: الاحتلال قطع الاتصالات عن شمال القطاع بهدف التغطية على جرائمه

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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