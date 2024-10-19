السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سامي أبوزهري: لا مساعدات دخلت الى محافظات شمال غزة منذ أكثر من اسبوعين

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :