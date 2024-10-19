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سامي أبوزهري: نجدد التأكيد على ان خيار شعبنا هو الثبات على الصمود والمقاومة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

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