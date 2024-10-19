شاهد: كاميرا العالم توثق الدمار في الضاحية بفعل العدوان الاسرائيلي

العالم - خاص العالم

الدمار الهائل في المبان السكنية ناتج عن الاستهدافات الاسرائيلية بالعديد من الصواريخ سواء كان عبر الطائرات الحربية او البوارج البحرية التابعة للاحتلال الصهيوني.

الدمار الهائل لا يمكن وصفه بالكلام، فنحن نوثق هذه المشاهد الاليمة عبر كاميرا قناة "العالم"، دمار وركام هذا هو بنك اهداف العدو الصهيوني فهو يدعي بان هذه المباني تضم نشاطات عسكرية وتحتوي على اسلحة ولكن الحقيقه بأن هذه هي مبان سكنية مدنية.

النار ما زالت مشتعلة ورائحة البارود تسيطر على المكان، العديد من المبان تضررت من القصف العدواني على بيروت من ضمنها في هذا الحي صالة الافراح والفندق فكيف له ان يكون مقرا عسكريا او مستودعا للاسلحة كما يدعي العدو الصهيوني.

على الرغم من خطورة الوضع والحذر نتيجة للطيران المسير المستمر في سماء بيروت كما هو الحال في مختلف مناطق لبنان سواء كان في المناطق الجنوبية او مناطق البقاع، الطيران المسير لا يفارق السماء مما يجعلنا نشعر سواء نحن كطاقم اعلامي او المدنيين بالقلق الدائم.