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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في عدة مناطق بالجليل الغربي

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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