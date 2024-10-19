السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
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عراقجي: على الجميع ان يعلموا انه باستشهاد السنوار وكثير من المجاهدين فان حماس ستبقى حية وصامدة ولا يمكن لأحد أن ينكر هذه الحقيقة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

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