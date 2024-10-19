السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: اصابة 21 عسكريا اسرائيليا خلال الـ24 ساعة الماضية 15 منهم عند الحدود مع لبنان و6 في غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :