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مصادر اعلامية: مقتل جنديين "اسرائيليين" في معارك مخيم جباليا شمال قطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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