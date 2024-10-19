غارات الاحتلال تحصد أرواح المدنيين: مجازر جديدة شمال قطاع غزة

العالم _ فلسطين

وقال مراسل قناة العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم عددا من المجازر بحق النازحين والمواطنين ببلدة جباليا البلد وفي مناطق مختلفة من القطاع.

وتابع: "شهدت الليلة الماضية مجزرة مروعة بحق عائلة الحواجري في منطقة تل الزعتر المجاورة لمخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 33 فردا من هذه العائلة."

وأضاف مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة أخرى بحق النازحين الفلسطينيين المتواجدين في مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ قرب مدينة غزة، إضافة إلى أنه استهدف مناطق أخرى في شارع الصفطاوي وشارع أحمد ياسين.

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