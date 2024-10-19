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مراسل العالم:

غارات الاحتلال تحصد أرواح المدنيين: مجازر جديدة شمال قطاع غزة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم استمرار المجازر الإسرائيلية بحق أهالي مخيم جباليا، وذلك في سياق العملية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 16 على التوالي في شمال قطاع غزة وتحديدا في هذا المخيم.

العالم _ فلسطين

وقال مراسل قناة العالم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم عددا من المجازر بحق النازحين والمواطنين ببلدة جباليا البلد وفي مناطق مختلفة من القطاع.

وتابع: "شهدت الليلة الماضية مجزرة مروعة بحق عائلة الحواجري في منطقة تل الزعتر المجاورة لمخيم جباليا، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 33 فردا من هذه العائلة."

وأضاف مراسل العالم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم مجزرة أخرى بحق النازحين الفلسطينيين المتواجدين في مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ قرب مدينة غزة، إضافة إلى أنه استهدف مناطق أخرى في شارع الصفطاوي وشارع أحمد ياسين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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