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إعلام الإحتلال: صفارات الإنذار تدوي في شتولا وزرعيت وشوميراه بالجليل الغربي

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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