لبنان..17 شهيدا وجريحا جراء غارة إسرائيلية على البقاع الغربي

العالم - لبنان

ووفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية إن غارة إسرائيلية على "شقة سكنية في بلدة بعلول" أدت إلى "سقوط أربعة شهداء"، بينهم "رئيس بلدية سحمر حيدر شهلا" وهي بلدة مجاورة، بالإضافة إلى "عدد من الجرحى".

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ مساء اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، وعددا من البلدات جنوب لبنان.

واعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 36 شهيدا و 204 جرحى جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على البلاد خلال اليومين الماضيين.

كما اعلنت الوزراة ارتفاع عدد الشهداء إلى 2448 والمصابين إلى 11471 منذ بدء العدوان على البلاد.

ومن جهته، أعلن حزب الله قصف مدينة صفد في شمالي فلسطين المحتلة بالصواريخ السبت، بعيد تبنيه استهداف منطقة حيفا كذلك، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن 115 مقذوفة على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة.

وقال الحزب في بيان إنه قصف "ظهر يوم السبت... مدينة صفد المحتلة بِصلية صاروخية" ردا على "اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة".