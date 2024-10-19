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هيئة مراقبة الجوع العالمية التابعة للأمم المتحدة تتوقع تدهور الوضع الغذائي في ظل تشديد الإحتلال الإسرائيلي حصاره على شمال القطاع

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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