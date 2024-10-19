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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة ضابط إسرائيلي من اللواء 188 بجروح خطيرة في المعارك الدائرة عند الحدود الشمالية جراء انفجار مسيّرة مفخخة

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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