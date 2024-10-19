السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 12 الإسرائيلية عن الناطق باسم الجيش سابقا رونين منيليس: حزب الله قتل لنا فقد في الأيام الأخيرة الكثير من الجنود

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :