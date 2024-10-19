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قائد بحرية الجيش الإيراني: إيران باعتبارها راعية أمن المحيط الهندي تجري المناورة البحرية المشتركة "إيونس" شمال المحيط الهندي

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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