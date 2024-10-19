ما الذي حملته زيارة عراقجي إلى تركيا؟

العالم _ مراسلون

بالإضافة إلى جولة لقاءات أخرى للتباحث في العلاقات الإقليمية بين تركيا وإيران مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وعقب اللقاء شدد وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحفي على خطورة الأوضاع الراهنة واستعداد إيران لكل الخيارات المحتملة بما فيها توسع دائة المواجهة.

الوزير الإيراني حذر من مخاطر انتشار الحرب في المنطقة مؤكدا دعم إيران للسلام، لكنه أشار إلى أن طهران على استعداد لأي سيناريو محتمل. في المقابل شدد هاكان فيدان على أن مساعي كيان الاحتلال الإسرائيلي لنشر الحرب في المنطقة يجب أن لا يستهان بها، وهي مجملها نقاط أكد مراقبون على أهمية التنسيق المشترك فيها بين البلاد الإسلامية لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي.

وتأتي زيارة عراقجي إلى إسطنبول في لحظة حساسة تشهد فيها المنطقة تصاعداً في التوترات، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية. فهي تُعد محاولة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق المواقف بين إيران ودول المنطقة.

وفي ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والتهديدات المتزايدة بتوسع رقعة المواجهة، يواصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحركاته الدبلوماسية المكثفة بين العواصم الإقليمية، وهي تحركات تُعد جزءاً من جهد أوسع تقوده إيران للتأكيد على موقفها الصارم في مواجهة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية.