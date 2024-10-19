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قائد بحرية الجيش الإيراني: بحرية الجيش وحرس الثورة الإسلامية قامتا بإرساء أمن الملاحة البحرية الايرانية في شمال المحيط الهندي

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠١ بتوقيت غرينتش

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