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إعلام الإحتلال: مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه قبل أسبوعين في معركة مع حزب الله

السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

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